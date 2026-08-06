Avertizare de inundații în România. Râurile care pot ieși din matcă în următoarele ore

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până vineri dimineață. Hidrologii avertizează că ploile prognozate pot provoca viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și creșteri ale debitelor râurilor în mai multe regiuni ale țării.
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod galben de inundații, valabilă în intervalul 6 august, ora 12:00 – 7 august, ora 09:00.
Potrivit hidrologilor, precipitațiile prognozate și propagarea viiturilor pot determina scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor râurilor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
Râurile și județele aflate sub avertizare
Cele mai importante fenomene sunt așteptate pe râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Someșul Mare, Someșul Mic, Mureș, Târnava Mică și Târnava Mare.
Sunt vizate râuri din județele: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Harghita, Mureș, Alba, Brașov și Sibiu. De asemenea, avertizarea vizează și cursuri de apă din bazinele Jiu, Gilort, Motru, Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava și Jijia.
Printre județele afectate se numără Hunedoara, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeș, Olt, Dolj, Prahova, Dâmbovița, Bacău, Neamț, Vrancea, Suceava, Botoșani și Iași.
Risc mai mare de viituri în patru județe
Hidrologii atrag atenția că viituri rapide, cu probabilitate și intensitate mai ridicate, se pot produce pe unele râuri mici din județele: Dâmbovița, Prahova, Suceava și Neamț.
Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească evoluția avertizărilor meteorologice și hidrologice și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă în perioadele cu precipitații abundente.