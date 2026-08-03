Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă începe pe 3 august. Peste 33.000 de absolvenți sunt înscriși

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Sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 3 august, pentru cei peste 33.000 de absolvenți de liceu înscriși, potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Primele probe sunt cele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, programate în zilele de 3 și 4 august.