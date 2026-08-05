Banii intră mai devreme pentru milioane de români: când se plătesc alocațiile, indemnizațiile și drepturile persoanelor cu dizabilități

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va plăti mai devreme mai multe beneficii sociale aferente lunii iulie. Decizia a fost luată deoarece data de 8 august, prevăzută în calendarul obișnuit, este zi nelucrătoare. Banii vor fi virați vineri în conturile beneficiarilor. Plata în avans vizează alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție.
Peste 3,3 milioane de copii primesc alocații
Alocația de stat pentru copii este acordată unui număr de peste 3,3 milioane de beneficiari. Aproximativ 146.000 de părinți sau reprezentanți legali primesc indemnizația pentru creșterea copilului. Aceștia și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copiilor. Stimulentul de inserție este acordat unui număr de peste 69.000 de părinți care s-au întors la muncă înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului.
Persoanele care au ales plata prin mandat poștal vor primi banii începând din 10 august. Sumele vor fi distribuite prin intermediul oficiilor poștale. Drepturile destinate celor aproximativ 930.000 de persoane cu dizabilități vor fi plătite începând cu 14 august. Calendarul diferă astfel în funcție de tipul ajutorului și de metoda de plată aleasă.
Alte beneficii vor fi plătite din 20 august
Plata celorlalte beneficii sociale va începe pe 20 august, prin agențiile teritoriale. Este vorba despre alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC și venitul minim de incluziune. La nivel național, aproximativ opt milioane de persoane beneficiază în prezent de prestații de asistență socială. Potrivit datelor comunicate de ANPIS, valoarea totală a plăților se ridică la aproape trei milioane de lei.