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Bărbat reținut de DIICOT după ce a încercat să introducă în țară 38 de kilograme de canabis, ascunse în plafonul unei autoutilitare

Bărbat reținut de DIICOT după ce a încercat să introducă în țară 38 de kilograme de canabis, ascunse în plafonul unei autoutilitare

Bărbat reținut de DIICOT după ce a încercat să introducă în țară 38 de kilograme de canabis, ascunse în plafonul unei autoutilitare

Scris de Madalina Mihai Publicat: 20 iul. 2026, 14:45

Anchetatorii au descoperit drogurile ascunse în plafonul autoutilitarei conduse de inculpat

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus, la data de 19 iulie 2026, reținerea unui bărbat în vârstă de 31 de ani, cercetat pentru introducerea în țară de droguri de risc, fără drept, și trafic de droguri de risc.

Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, măsura a fost luată după ce suspectul a fost prins în flagrant de polițiștii de frontieră în timp ce introducea în România, prin fostul Punct de Trecere a Frontierei Petea, o cantitate de 38 de kilograme de canabis destinată punerii în consum.

Anchetatorii au descoperit drogurile ascunse în plafonul autoutilitarei conduse de inculpat. Canabisul era porționat în peste 100 de pungi, fiind disimulat pentru a evita depistarea la controlul de frontieră.

În cursul zilei de luni, procurorii DIICOT au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost desfășurate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Sectorului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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