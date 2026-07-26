Băsescu cere negocieri cu Ucraina privind o eventuală criză a carburanților: „Să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă seară, că autoritățile române ar trebui să poarte discuții cu partea ucraineană în contextul atacurilor cu drone care afectează infrastructura energetică și logistică din regiune.
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă seară, că autoritățile române ar trebui să poarte discuții cu partea ucraineană în contextul atacurilor cu drone care afectează infrastructura energetică și logistică din regiune.
Subiectul a fost abordat pe fondul îngrijorărilor legate de posibile probleme în aprovizionarea cu carburanți și de eventuale creșteri ale prețurilor la pompă.
Băsescu: „Ucrainenii să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc”
Băsescu a susținut că există soluții pentru menținerea alimentării cu combustibil, însă acestea trebuie dublate de un dialog direct cu autoritățile de la Kiev.
„Trebuie negociat cu ucrainenii să fie foarte atenți, să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc”, a afirmat fostul șef al statului, conform Mediafax citând un post TV.
Declarația vine în contextul atacurilor cu drone atribuite Ucrainei, care au avut efecte asupra unor infrastructuri energetice și logistice din regiune și au amplificat preocupările privind stabilitatea pieței carburanților.
„România trebuie să identifice rute alternative de aprovizionare”
În ultimele zile, autoritățile și reprezentanți ai mediului politic au discutat despre impactul pe care atacurile asupra infrastructurii energetice îl pot avea asupra lanțurilor de aprovizionare și asupra prețurilor practicate la benzinării.
Traian Băsescu consideră că România trebuie să identifice inclusiv rute alternative de aprovizionare, dar și să discute direct cu partea ucraineană pentru a preveni incidente care ar putea afecta interesele economice și energetice ale țării.
Fostul președinte nu a oferit detalii despre modul concret în care ar trebui purtate aceste negocieri sau despre măsurile pe care le consideră necesare.