BCE menține dobânzile nemodificate, dar monitorizează atent conflictul din Orientul Mijlociu

BCE menține dobânzile de referință nemodificate, invocând monitorizarea atentă a conflictului din Orientul Mijlociu și a impactului acestuia asupra prețurilor la energie.
BCE lasă neschimbate ratele dobânzilor
Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis joi să mențină nemodificate cele trei rate ale dobânzilor reprezentative, la nivelul stabilit pe 5 iunie 2025, când instituția operase o reducere de 25 de puncte de bază. Astfel, rata dobânzii la facilitatea de depozit rămâne la 2,25%, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare la 2,40%, iar rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală la 2,65%.
Decizia vine în contextul monitorizării atente a conflictului din Orientul Mijlociu, ale cărui efecte asupra prețurilor energetice și inflației rămân incerte.
BCE a precizat că, deși volatile, perspectivele prețurilor la energie se situează în prezent apropiat de scenariul de bază din proiecțiile din iunie ale experților Eurosistemului, dar la niveluri semnificativ mai ridicate decât cele anterioare conflictului.
Instituția a subliniat că impactul inflaționist al șocului energetic nu s-a manifestat încă pe deplin, motiv pentru care va urmări cu atenție intensitatea, durata și efectele indirecte ale acestuia.
Abordare prudentă, fără angajamente prealabile
Consiliul guvernatorilor a reafirmat că se află într-o poziție favorabilă pentru a gestiona incertitudinile generate de conflict și că va adopta o abordare bazată pe date, decizie cu decizie, fără a se angaja în avans asupra unei anumite traiectorii a ratelor dobânzilor.
Deciziile viitoare vor depinde de evaluarea perspectivelor inflației, de dinamica inflației de bază și de robustețea transmisiei politicii monetare.
Reducerea portofoliilor de active
Portofoliile programului de achiziționare de active (APP) și ale programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (PEPP) continuă să se reducă într-un ritm măsurat și previzibil, întrucât Eurosistemul nu mai reinvestește principalul titlurilor ajunse la scadență.
Această politică se aliniază tendinței de normalizare graduală a bilanțului băncii centrale, urmată deja de mai multe trimestre consecutive.
Instrumentul de protecție a transmisiei, disponibil
BCE a reamintit că Instrumentul de Protecție a Transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument - TPI) rămâne disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată și dezordonată a pieței care ar putea amenința transmisia politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro. Acest mecanism, introdus în 2022, permite Eurosistemului să achiziționeze titluri de stat ale țărilor afectate de tensiuni pe piețe, cu condiția respectării unor criterii de disciplină fiscală și macroeconomică.