„Beach, Please!” a umplut buzunarele comercianților. Participanții au cheltuit peste 11 milioane de euro
Ediția din acest an a festivalului „Beach, Please!” s-a încheiat cu un ultim spectacol de amploare, iar ploaia nu i-a împiedicat pe participanți să rămână în fața scenei până în zorii zilei. După încheierea concertelor, mii de tineri au plecat direct spre gări pentru a se întoarce acasă.
Obosiți după cinci zile de muzică și petreceri, mulți dintre festivalieri au renunțat la odihnă și au ales să urce în primele trenuri disponibile, ceea ce a dus la aglomerație în gara din Costinești și pe rutele către București și restul țării.
Dincolo de atmosfera de festival, evenimentul a avut un impact economic important asupra litoralului. Organizatorii au anunțat că participanții au cheltuit peste 11 milioane de euro doar în interiorul festivalului, pentru mâncare, băuturi și alte produse sau servicii.
Ultima seară a fost marcată de concertul artistei sud-africane Tyla, unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an, care a adunat mii de spectatori în fața scenei principale.
Beneficiile financiare s-au resimțit și în afara perimetrului festivalului. Hotelurile, pensiunile și unitățile de cazare din Costinești și din stațiunile din apropiere au raportat un grad ridicat de ocupare și încasări consistente pe parcursul celor cinci zile de eveniment.
Potrivit organizatorilor, „Beach, Please!” a atras peste 600.000 de participanți, dintre care aproximativ 30.000 au fost turiști veniți din străinătate, confirmând statutul festivalului drept unul dintre cele mai mari evenimente muzicale organizate în România.