Bianca Drăgușanu a reacționat după ce ANAF a scos la licitație hainele confiscate

Vedeta a criticat dur persoanele care s-au bucurat de problemele sale.
Bianca Drăgușanu a negat implicarea în scandalul hainelor scoase la licitație de ANAF, susținând că firma vizată nu îi aparține. Vedeta a criticat dur persoanele care s-au bucurat de problemele sale.
Ea a transmis un mesaj tranșant prin care subliniază că atacurile recente din presă nu o afectează în niciun fel.
„Deschid televizorul, știri cu mine. Deschid TikTok-ul, știri cu mine. Da’ lasă că sunt știri, dar ele mai sunt și false: ‘Hainele Biancăi au fost scoase la licitație’, și acum ne bucurăm toți de răul Biancăi, o pedepsim pe nenorocită. Nu. Pe mine nu m-a pedepsit nimeni. (…)
Eu n-am făcut nimic greșit. Unu la mână, nu era firma mea, doi la mână, nu toate firmele cu care eu mă asociez sau cărora eu le fac imagine sau publicitate sunt ale mele, trei la mână, și dacă ar fi fost așa, vă bucurați de răul altcuiva de zici că ați primit voi ceva”, a transmis Bianca Drăgușanu, pe TikTok.
Fiscul a scos la vânzare pe 15 iulie un lot de 773 de haine (rochii, bustiere și geci) confiscate într-un dosar de evaziune fiscală. Întreaga marfă indisponibilizată de autorități este evaluată la 63.795 de lei.
Zeci de persoane s-au înghesuit în prima zi a licitației organizate de ANAF pentru a vedea piesele vestimentare confiscate. Combinația dintre prețurile mici și imaginea Biancăi Drăgușanu a propulsat evenimentul în atenția publicului, depășind cu mult audiența obișnuită a unor astfel de vânzări publice.
Printre bunurile publicate se află mai multe loturi de colanți, bustiere, bluze, salopete, treninguri și articole de îmbrăcăminte exterioară. Trei loturi de câte 50 de colanți au fost afișate la un preț de pornire de 1.000 de lei fiecare, iar un alt lot, format din 43 de colanți, pornește de la 860 de lei.
ANAF a publicat și loturi de bustiere. Patru loturi de câte 50 de bucăți au un preț de pornire de 750 de lei fiecare, iar un lot de 55 de bustiere pornește de la 825 de lei. Un set format din 16 perechi de colanți și bustiere are prețul de pornire de 640 de lei.
Pe platformă mai apar 36 de salopete de damă, cu un preț de pornire de 2.520 de lei, cinci treninguri, evaluate pentru licitație la 350 de lei, precum și două loturi de bluze: 50 de bucăți la 1.000 de lei și 36 de bucăți la 720 de lei.
Cea mai mare valoare de pornire dintre loturile afișate este de 5.000 de lei, pentru zece geci din material textil. O geacă de damă tip piele, descrisă de ANAF drept uzată și având mărimea M, este scoasă la vânzare cu un preț de pornire de 3.800 de lei. Cinci paltoane tricotate pornesc de la 1.500 de lei, iar o rochie neagră, mărimea M, are un preț de pornire de 30 de lei.
Sursa:
Tabu.RO