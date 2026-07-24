Actualitate· 2 min citire

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre pensia alimentară primită de la Victor Slav: „Nu pot să-mi cresc copilul din ea”

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre pensia alimentară primită de la Victor Slav: „Nu pot să-mi cresc copilul din ea”

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre pensia alimentară primită de la Victor Slav: „Nu pot să-mi cresc copilul din ea”

Scris de Andreea Damian Publicat: 24 iul. 2026, 16:20

Bianca Drăgușanu a vorbit despre pensia alimentară pe care o plătește Victor Slav pentru fiica lor, Sofia

Bianca Drăgușanu a vorbit despre pensia alimentară pe care o plătește Victor Slav pentru fiica lor, Sofia. Deși zvonurile sugerau că fostul prezentator TV achită o sumă uriașă, realitatea este complet diferită.

„Consider că oamenii șmecheri și care evoluează nu stau toată ziua prin ziare, pe la podcasturi sau pe canepele. Ăia care chiar au ocupație sunt chiar oameni de afaceri. Sau mai văd genul ăla de femei care efectiv nu au nicio ocupație, trăiesc doar din pensie alimentară, că au noroc unele. Eu nu pot să-mi cresc copilul doar din pensie alimentară.

Nu sunt această norocoasă să mă ajute pensia alimentară de mii de euro să-mi cresc copilul. Eu îmi cresc copilul din activitatea pe care o expun mereu pe Instagram. Sunt un om hiperactiv, nu mi-e rușine de muncă. Am carte de muncă de la 18 ani. Prima mea carte de muncă țin minte că am fost angajată în brutărie, acolo unde stăteam eu. Da, modelam coca și făceam covrigi”, a spus Bianca Drăgușanu.

Atunci când a fost întrebată despre suma exactă pe care o plătește Victor Slav, Bianca Drăgușanu a refuzat să ofere o cifră concretă. Cu toate acestea, a ținut să sublinieze că fostul ei partener ar putea să se implice mult mai mult în viața Sofiei.

„O pensie alimentară e cât vrea Bunul Dumnezeu și Maica Domnului. Eu nu știu ce salariu are el, el dă cât poate. Nu pot să vorbesc niciodată urât despre tatăl Sofiei, dar cred că ar putea să facă mai mult pentru copilul lui, și ca timp, și ca bani”, a mai spus fosta asistentă TV.

Sursa:

Tabu.RO

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Victor Slavbianca dragusanu

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe