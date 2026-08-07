Bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile urcă la 10 cazuri în acest sezon. Anunțul INSP

Numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile înregistrate în acest sezon a ajuns la 10, dintre care șapte au fost confirmate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). De asemenea, până în prezent, au fost raportate două decese asociate infecției.
Două decese și 10 cazuri de infecție cu virusul West Nile, raportate în România
Potrivit celui mai recent raport publicat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în perioada 3 iunie - 5 august au fost înregistrate 10 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 7 cazuri confirmate şi 3 cazuri probabile.
Totodată, s-au înregistrat două decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi.
Cazurile s-au înregistrat la următoarele grupe de vârstă: 20-29 de ani (două), 30-39 de ani (două), 40-49 de ani (unu), 50-59 de ani (unu), 60-69 de ani (unu), 70-79 de ani (două) şi ≥80 de ani (unu).
Cinci dintre bolnavi sunt femei, iar patru sunt din mediul urban.
În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Botoşani (1), Cluj (1), Iaşi (1), Giurgiu (1), Mureş (1), Suceava (2), Harghita (1 - expunere în altă ţară, dar caz atribuit judeţului de reşedinţă) şi în municipiul Bucureşti (1).
Recomandările specialiștilor pentru prevenirea infectării
Specialiştii recomandă populaţiei să evite expunerea la ţânţari prin purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe repelente împotriva ţânţarilor şi insecticide în locuinţă sau în jurul acesteia.
De asemenea, este recomandată împiedicarea pătrunderii ţânţarilor în casă prin montarea plaselor de protecţie la ferestre, precum şi eliminarea surselor de apă stagnantă din jurul gospodăriei, prin desecarea bălţilor, îndepărtarea recipientelor cu apă şi a gunoiului menajer.