Bolojan anunță noi măsuri în criza de energie. Dacă este cazul, se poate ajunge la întreruperi programate

Soluție de avarie: limitarea consumului marilor companii, notificare cu 24 de ore înainte
Premierul interimar Ilie Bolojan a convocat marți dimineață trei ședințe de lucru consecutive cu responsabili din energie și din ministerele de resort, în contextul presiunii uriașe asupra Sistemului Energetic Național. Scăderea debitului Dunării și riscurile pentru funcționarea Unității 2 de la Cernavodă au determinat adoptarea unor măsuri urgente, cea mai radicală fiind legată de posibilitatea întreruperii alimentării cu energie a marilor consumatori.
„Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 de la Cernavodă”
„Am analizat, în trei ședințe de lucru, situația din energie și aprovizionarea cu combustibil a României. Prima ședință a vizat situația de la Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării.”
Premierul a explicat că lucrările de dragare și derocare continuă, iar operațiunea de scufundare a barjelor va fi realizată imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite.
Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național. Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult.
„Nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil”
A doua ședință a vizat fluxurile de combustibil, în contextul presiunii pe rafinării.
Am analizat apoi situația aprovizionării cu combustibil. Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii.”
„În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori.
Soluție de avarie: limitarea consumului marilor companii, notificare cu 24 de ore înainte
În ultima ședință, premierul a discutat cu furnizorii de energie despre menținerea echilibrului în sistem și despre măsuri de lichiditate.
Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori.
Premierul a anunțat și accelerarea avizelor ANRE pentru proiectele energetice aflate în stadii avansate, dar a confirmat și pregătirea unui mecanism de rezervă pentru orele de vârf.
În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă. Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune.