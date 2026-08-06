Bolojan anunță restricțiile de consum energetic. Centralele pe combustibili fosili, repornite. La ore de vârf se va apela la importuri - LIVE TEXT

Acordraea de compensatii in cazul intreruperilor de enrgie pentru consumatori industriali
Premierul Ilie Bolojan face primele declarații după ce guvernul a adoptat o hotărâre prin care statul va decide cât curent poate folosi fiecare companie cu 24 de ore înainte. Raționalizarea vine în condițiile în care, inițial, autoritățile au anunțat că nu vor fi probleme la aprovizionare și nu se știe dacă firmele vor fi compensate.
Principalele declarații:
Ministerul Energiei, apel către români să-și REDUCĂ VOLUNTAR consumul de energie. Măsură fără precedent în ultimele decenii
Este un plan general care ia în considerare mai multe tipuri de riscuri — cutremure, conflicte, pandemii și, desigur, situația actuală de secetă. Acest plan stabilește măsurile care se aplică în astfel de situații, cine poate fi afectat, cine nu poate fi afectat și cine coordonează intervențiile în perioade de criză.
Grupurile energetice aflate în rezervă vor fi pornite sau pregătite
În acest sens, vom forma un centru operativ național în sectorul energetic, iar ordinul îl voi semna în această după-amiază. Centrul va include aproximativ 15 reprezentanți ai principalilor producători și furnizori de energie din România, care vor coordona operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile necesare în contextul actual.
Prioritatea este ca toate grupurile de producție, indiferent de sursă, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Grupurile aflate în rezervă vor fi pornite sau pregătite pentru orele de vârf, între 19:00 și 23:00. Cele aflate în reparații au fost deja readuse în producție, iar mentenanțele au fost accelerate pentru a crește capacitatea de furnizare.
Am discutat și vom continua discuțiile cu toți vecinii României pentru a asigura importul de energie electrică în orele de seară, prin interconexiunile existente.
Restricționarea consumului, doar pentru agenții economici
Avem în plan limitarea consumului pentru clienții industriali conectacți la sistemul național. Mâine vom avea o ședință extraordinară în care să aprobăm aceste tranșe și ca Transelectrica să poată lua aceste măsuri cu o notificare de 24 de ore.
Cetățenii, locuințele, consumatorii casnici nu vor fi deconectați. Sunt exceptați. Inclusiv spitale, sanatorii, stații care alimentează unități de gaze, de țiței nu vor fi incluși în act.
Adoptarea acestor hotărâri ne pregătește pentru o situație posibilă pe care o putem avea în perioada următoare.
Acordraea de compensatii in cazul intreruperilor de enrgie pentru consumatori industriali
În această conjunctură, în momentul actual și cel puțin în zilele următoare — estimăm 5–6 zile, cât timp este asigurată funcționarea grupului 2 de la Cernavodă — nu vom avea consumatori industriali afectați.
În ceea ce privește o posibilă etapă în care am putea să intrăm, în care vor fi luate măsuri de limitare a consumurilor, nici în această perioadă nu se pune problema acordării unor compensații, pentru că reducerea de putere asigurată se face pe baza unor analize pe care Transelectrica le face, care în mod cert țin de datele legate de tipul de consumator, de tehnologia pe care o folosește, în așa fel încât reducerile care se fac să nu afecteze activitatea de bază.
Chiar astăzi vom comunica cu toți cei care sunt implicați, în așa fel încât acolo unde se estimează acele reduceri să fie anunțate, pentru ca furnizorul de energie electrică, știind că va trebui să livreze o cantitate mai mică, să poată sau să ducă acele economii pe piața zilnică ca să crească oferta pe piața zilnică, sau să nu le achiziționeze de pe piața zilnică pentru a nu crea o presiune suplimentară, dacă nu le are, pe prețul legat de piața zilnică. Deci în momentul de față nu se pune problema să existe astfel de situații. Dacă s-ar ajunge la o decuplare manuală care ar însemna o decuplare fără notificări, sigur s-ar pune o astfel de problemă, dar în momentul de față nu se pune această problemă.
Declarațiile LIVETEXT, pe REALITATEA.net