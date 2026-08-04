Bolojan dă vina pe turiști pentru criza carburanților: motivul invocat pentru scumpirile de la pompă

După ce a pus bir pe români cu taxe și impozite mai mari, Ilie Bolojan explică acum problemele cu aprovizionarea cu combustibil. Premierul demis spune că transportul carburanților de la Constanța către depozitele și benzinăriile din țară a fost îngreunat inclusiv de trenurile de călători spre litoral, care sunt numeroase în această perioadă. Cu alte cuvinte, după taxe mai mari, românii care pleacă la mare ajung să contribuie și la criza combustibilului, conform Realitatea PLUS.
„Suntem în situația care a apărut pe fondul circulației trenurilor de călători înspre mare, care au o frecvență mult mai mare în această perioadă a anului, dar și din cauza lucrărilor la linia de cale ferată, finanțate prin PNRR”, a declarat Ilie Bolojan. Potrivit explicațiilor sale, circulația intensă a trenurilor de pasageri afectează transporturile de combustibil care pleacă din Constanța. Lucrările de infrastructură feroviară contribuie, de asemenea, la întârzierile înregistrate pe traseu. Problemele de aprovizionare se resimt ulterior la nivelul depozitelor și al benzinăriilor din țară.
Ilie Bolojan, explicații pentru criza carburanților
Prețurile carburanților au ajuns până la 10 lei pe litru în unele benzinării, iar sortimentele premium ating pragul de 12 lei pe litru. Șoferii se plâng că alimentarea mașinilor a devenit tot mai greu de suportat. Unii spun că 100 de lei nu mai sunt suficienți pentru nevoile lor de deplasare. Alții iau în calcul să renunțe la mașină și să folosească transportul în comun.
Un alt motiv invocat pentru scumpirea carburanților este reducerea producției la rafinăria Petromidia. Unitatea a funcționat la jumătate din capacitate din cauza întârzierilor în livrarea țițeiului din Kazahstan. Diminuarea producției a accentuat problemele de aprovizionare semnalate pe piața carburanților. Situația s-a suprapus peste dificultățile întâmpinate la transportul combustibilului din Constanța către restul țării.