Bolojan fuge de întrebările jurnaliștilor. Tăcere totală când a fost întrebat despre criza din spitale și carburanți
Ilie Bolojan fuge de întrebări și responsabilitate! Premierul demis a tăcut mâlc atunci când a fost întrebat de grava uriașă din spitale și despre riscul de penurie de carburanți.
Premierul nu a oferit nicio declarație, deși a fost întrebat în repetate rânduri despre greva anunțată în sistemul sanitar și despre avertismentele privind o posibilă penurie de carburanți.
În imaginile surprinse la fața locului se observă jurnalista Realitatea PLUS Alessia Păcuraru încearcă în mod repetat să obțină un răspuns, însă Ilie Bolojan își continuă deplasarea fără să reacționeze.
Întrebările despre greva din spitale au rămas fără răspuns
Prima întrebare adresată premierului a vizat protestele din sistemul medical și greva generală anunțată în sute de spitale.
„Domnul Bolojan, ce mesaj aveți pentru medici, care mâine vor intra în grevă generală. Sute de spitale vor fi în grevă generală începând de mâine din cauza blocajului dumneavoastră”.
În imaginile video, Ilie Bolojan nu răspunde și își continuă drumul.
Jurnalista insistă și revine cu o nouă întrebare.
„Ce mesaj aveți pentru medici în acest context? După educație și justiție, acum a început și sistemul sanitar. Vă asumați responsabilitatea unei greve generale?”
Nici de această dată premierul nu oferă un răspuns și nu se oprește pentru declarații.
A fost întrebat și despre carburanți
În timp ce Ilie Bolojan își continuă deplasarea, jurnalista îi adresează și o întrebare referitoare la avertismentele privind piața carburanților.
„Despre penuria de carburanți, un avertisment care a fost trasat și transmis de către specialiști. Vă asumați și acest lucru, că România ar putea să rămână fără carburanți?”
Și această întrebare rămâne fără răspuns, în timp ce premierul se îndreaptă spre ieșir