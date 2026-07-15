Bolojan îl contrazice pe Grindeanu în scandalul PNRR: „Proiectele sunt deja în Parlament”. Mesajul transmis de liderul PNL

Bolojan îl contrazice pe Grindeanu în scandalul PNRR: „Proiectele sunt deja în Parlament”
Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul demis, a reacționat după declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, care susținuse că în Parlament nu există proiecte legislative restante din PNRR. Liberalul a publicat un mesaj pe Facebook în care prezintă documente și exemple de inițiative aflate deja în procedură parlamentară.
Pentru a-și susține afirmațiile, Bolojan a publicat capturi din circuitul legislativ și a enumerat mai multe proiecte pe care le consideră esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Printre inițiativele aflate în dezbaterea Senatului se numără proiectul privind introducerea unui mecanism de recompensare a performanței pentru angajații din administrația fiscală și vamală, precum și modificările aduse Codului administrativ.
În Camera Deputaților sunt în analiză alte proiecte importante, precum Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, actul normativ privind măsurile de decarbonizare a sectorului energetic și modificările la Legea energiei electrice și a gazelor naturale.
În mesajul său, Ilie Bolojan a explicat și de ce adoptarea acestor legi este esențială pentru România. Potrivit acestuia, aprobarea lor ar permite accesarea a peste 4,5 miliarde de euro din fonduri nerambursabile, bani destinați investițiilor în autostrăzi, căi ferate, spitale, școli, proiecte energetice și reabilitarea blocurilor.
Liderul PNL a avertizat că întârzierea reformelor asumate prin PNRR ar putea afecta credibilitatea României în fața investitorilor și a agențiilor de rating, ceea ce s-ar traduce prin costuri mai mari de finanțare atât pentru stat, cât și pentru mediul privat și populație.