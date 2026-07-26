Bolojan taie de la români, oamenii lui dau mii de euro pe show cu manele. Edilul premierului demis deține terenuri cât aeroportul din Beijing

Scris de Madalina Mihai Publicat: 26 iul. 2026, 21:20

În timp ce Guvernul face economii din salariile oamenilor de rând, oamenii lui Bolojan dau bani grei pe spectacolele cu manele! Este vorba de primarul comunei Prahovene Păulești care a alocat peste 200.000 de lei pentru două zile de concerte organizate de Zilele Comunei! Totodată, edilul vizat nu este la primul scandal. Presa locală a scris în repetate rânduri despre averea impresionantă. Sandu Tudor deține terenuri cât aeroportul din Beijing, iar in declarația de avere ar lipsi mai multe imobile și venituri. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la PNL dar până la momentul difuzării materialului nu am primit niciun răspuns.

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