Bolojan taie de la români, oamenii lui dau mii de euro pe show cu manele. Edilul premierului demis deține terenuri cât aeroportul din Beijing

În timp ce Guvernul face economii din salariile oamenilor de rând, oamenii lui Bolojan dau bani grei pe spectacolele cu manele! Este vorba de primarul comunei Prahovene Păulești care a alocat peste 200.000 de lei pentru două zile de concerte organizate de Zilele Comunei! Totodată, edilul vizat nu este la primul scandal. Presa locală a scris în repetate rânduri despre averea impresionantă. Sandu Tudor deține terenuri cât aeroportul din Beijing, iar in declarația de avere ar lipsi mai multe imobile și venituri. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la PNL dar până la momentul difuzării materialului nu am primit niciun răspuns.
În timp ce Guvernul face economii din salariile oamenilor de rând, oamenii lui Bolojan dau bani grei pe spectacolele cu manele! Este vorba de primarul comunei Prahovene Păulești care a alocat peste 200.000 de lei pentru două zile de concerte organizate de Zilele Comunei! Totodată, edilul vizat nu este la primul scandal. Presa locală a scris în repetate rânduri despre averea impresionantă. Sandu Tudor deține terenuri cât aeroportul din Beijing, iar in declarația de avere ar lipsi mai multe imobile și venituri. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la PNL dar până la momentul difuzării materialului nu am primit niciun răspuns.
Recent, primarul Sandu Tudor declara că anul 2026 este unul dificil din punct de vedere financiar și că resursele pentru investiții sunt tot mai greu de găsit. Cu toate acestea, administrația locală a alocat fonduri consistente pentru organizarea Zilelor Comunei. Pe lista artiștilor invitați s-au aflat interpreți de muzică populară și pop, dar și câtăreața de muzică de petrecere Shondy.
Primarul a cheltuit pe organizarea spectacolelor 40.200 euro
Primăria Păulești a cumpărat servicii pentru organizarea spectacolelor în valoare de a aproximativ 40.200 de euro.
Numele lui Sandu Tudor nu este însă la primul scandal. Presa locală a scris în repetate rânduri despre averea impresionantă a edilului și despre afacerile sale imobiliare. Primarul a depus nu mai putin de 8 pagini în declaratia de avere. Numai terenurile trecute oficial pe numele sau insumeaza aproape 80.000 de metri patrati, adica echivalentul suprafetei Aeroportului International din Beijing.
Însă, potrivit ziarului PrahovaOnline, surse din administratia locala spun ca Sandu Tudor are mult mai multe terenuri decat cele mentionate, dar le-a trecut pe numele rudelor pentru a nu le declara oficial.
Edilul lui Bolojan, acuzat și de agresiune sexuală
Edilul prahovean Tudor Sandu este acuzat și de agresiune sexuală, de către o subalternă din primărie. Femeia de 35 de ani a depus reclamaţie la poliţie, iar autoritățile au deschis dosar penal pe numele lui.
Liberalul a avut susținerea lui Ilie Bolojan, iar acum, la rândul său, îl susține pe premierul demis pentru a rămâne la putere. Într-o postare distribuită pe pagina sa, primarul din comuna Păulești a arătat că este alături de „PNL Prahova care susține continuarea guvernării sub conducerea lui Ilie Bolojan.