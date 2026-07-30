Bruxelles aprobă o nouă tranșă uriașă pentru Ucraina! Miliarde de euro pentru armament și apărare
Comisia Europeană a virat joi Ucrainei o nouă tranșă de 3,47 miliarde de euro, destinată consolidării capacităților de apărare ale țării. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea de drone, rachete și avioane de luptă, în cadrul programului european de sprijin financiar acordat Kievului.
Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, suma cuprinde atât o tranșă suplimentară din programul destinat cumpărării de drone, cât și finanțare pentru drone cu rază lungă de acțiune, sisteme de rachete și avioane de vânătoare Gripen.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că noul sprijin are ca obiectiv întărirea capacității Ucrainei de a-și apăra populația în fața atacurilor.
„Astăzi investim încă 3,47 de miliarde de euro pentru a ajuta la protejarea cerului Ucrainei. Prin această nouă plată, în cadrul pachetului nostru de împrumuturi de 90 de miliarde de euro, ajutăm Ucraina să își apere populația”, a declarat Ursula von der Leyen.
Șefa Executivului european a precizat că noul pachet contribuie și la consolidarea cooperării dintre industria europeană de apărare și cea ucraineană.
„În plus, ne apropiem industriile noastre de apărare, combinând scala industrială a Europei cu inovația de neegalat a Ucrainei. Acesta este noul nostru Pact al Dronelor, care prinde formă.
Și ca acest nou sprijin să transmită un mesaj clar: fiecare atac rusesc întărește determinarea Ucrainei de a fi liberă și hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a subliniat von der Leyen.