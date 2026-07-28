Bucureștiul e asaltat de șobolani. Primăria Capitalei ne spune să păstrăm curățenia

Primăria Capitalei transmite că deratizarea nu poate rezolva problema șobolanilor
Primăria Capitalei transmite că deratizarea nu poate rezolva problema șobolanilor într-un oraș, menținerea curățeniei și responsabilitatea fiecăruia dintre cetățeni fiind esențiale.
Potrivit unei postări, marți, pe pagina de Facebook a Municipalității, există un plan anual de deratizare al Companiei Municipale Eco Igienizare, care stabilește numărul de tratamente, în funcție de locații.
Până în prezent au fost aplicate tratamente în piețe, târguri, cimitire, este în curs de aplicare tratamentul pe terenurile asociațiilor de proprietari, locuințe sociale, parcări de reședință și se aplică tratamentul pe locurile de agrement pentru spații deschise de pe domeniul public.
În afară de aceste tratamente programate, Municipalitatea intervine punctual ori de câte ori este nevoie, în urma sesizărilor cetățenilor. În total, sunt circa 140.000 de cutii negre în tot Bucureștiul.
'Deratizarea, oricât de bine ar fi făcută, nu poate rezolva singură problema. Șobolanii sunt atrași de sursele de hrană și de locurile unde se pot adăposti. Resturile alimentare aruncate pe stradă, prezența gunoiului menajer în zona restaurantelor și a magazinelor cu profil alimentar, clădirile și terenurile abandonate, toate acestea favorizează înmulțirea rozătoarelor. Oricâte cutii negre ar fi în zonă, șobolanii nu vor fi tentați de produsul raticid din interiorul lor, atâta timp cât găsesc altceva mai bun de mâncare. Așadar, pentru ca deratizarea să funcționeze, e necesară menținerea curățeniei, gestionarea mai eficientă a deșeurilor, igienizarea clădirilor și a terenurilor abandonate. E necesar, de asemenea, să nu mai lăsăm la colț de stradă mâncare pentru porumbei, pentru câini și pisici', se subliniază în postare.
PMB menționează că salubrizarea se face de către primăriile de sector. Poliția Locală a Municipiului București și polițiile locale de sector intervin atunci când sesizează nereguli, atât din partea persoanelor fizice, cât și juridice.
'Așadar, lupta împotriva șobolanilor nu se câștigă într-o singură zi și nici printr-o singură măsură. Ci prin intervenții constante și respectarea curățeniei de către fiecare dintre noi. Pentru un București mai curat și mai sigur este nevoie de noi toți!', precizează Primăria.