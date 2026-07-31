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Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile

Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile

Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile

Scris de Madalina Mihai Publicat: 31 iul. 2026, 08:50

Interesul ridicat pentru mașinile electrice confirmă cererea în creștere pentru vehicule cu emisii reduse

Fondurile destinate achiziției de autovehicule electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost consumate integral la numai zece zile de la deschiderea sesiunii de înscrieri. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că s-au depus 6.724 de dosare, în valoare totală de peste 120 de milioane de lei, ceea ce a epuizat complet bugetul alocat acestei componente.

Interesul ridicat pentru mașinile electrice confirmă cererea în creștere pentru vehicule cu emisii reduse. Programul Rabla rămâne unul dintre principalele instrumente de sprijin pentru înnoirea parcului auto național și reducerea poluării.

Înscrierile continuă însă pentru autovehiculele cu motor termic și hibride. Până acum au fost depuse 10.611 dosare, în valoare de aproximativ 120,7 milioane de lei, iar bugetul rămas disponibil pentru această categorie este de circa 44 de milioane de lei. În total, de la debutul programului, pe cele trei componente (electrice, termice/hibride și motociclete) s-au înregistrat 18.628 de dosare.

AFM menționează că pe parcursul anului ar putea deveni disponibile sume suplimentare pentru mașini electrice, în cazul în care unii beneficiari renunță la tichetele rezervate. De asemenea, o eventuală suplimentare a bugetului ar putea fi analizată cu ocazia unei rectificări bugetare, în funcție de performanța celorlalte programe gestionate de instituție.

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