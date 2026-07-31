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Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile
Bugetul pentru mașini electrice din Rabla Auto 2026, epuizat în doar 10 zile
Interesul ridicat pentru mașinile electrice confirmă cererea în creștere pentru vehicule cu emisii reduse
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