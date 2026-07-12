Bursa de la București a câștigat în această săptămână 857,4 milioane de lei la capitalizare

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat în această săptămână 857,4 milioane de lei la capitalizare, în creștere cu 0,12% față de săptămâna anterioară, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu 197,8 de milioane de lei, potrivit datelor publicate de BVB și consultate de AGERPRES.
Capitalizarea bursieră a ajuns la 695,3 miliarde de lei în perioada 6 - 10 iulie 2026, în creștere de la 694,5 miliarde de lei în săptămâna precedentă. Tranzacțiile cu acțiuni au generat săptămâna aceasta un rulaj de 805 milioane de lei, mai mare decât cel înregistrat în săptămâna anterioară, respectiv de 607 milioane de lei.
Indicele principal BET a închis săptămâna la 34.509,34 puncte.
Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost miercuri, 8 iulie, când s-au consemnat schimburi de 463,6 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost joi, 9 iulie, cu tranzacții de 68,3 milioane de lei.
Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 508,864 milioane de lei, iar prețul acestora s-a apreciat cu 6,12%, urmate de titlurile OMV Petrom, cu schimburi de 49,566 milioane de lei (+10%), și cele ale Hidroelectrica, cu 47,180 milioane de lei (-6,82%).
Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Șantierului Naval Orșova (+22,28%), Aeta (+17,65%) și Mecanica Ceahlău (+13,57%).
La polul opus se află acțiunile Rompetrol Well Services, cu o scădere de -16,25%, urmate de cele ale Chimcomplex (-8,60%) și Bucur (-8,06%).
AGERPRES