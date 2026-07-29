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„Când te amenință un liberal că te împușcă în cap...” - Reacția lui Sorin Grindeanu după mesajul halucinant al unui membru PNL
„Când te amenință un liberal că te împușcă în cap...” - Reacția lui Sorin Grindeanu după mesajul halucinant al unui membru PNL
Comentariul fusese publicat de un membru PNL din Vâlcea
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