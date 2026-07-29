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„Când te amenință un liberal că te împușcă în cap...” - Reacția lui Sorin Grindeanu după mesajul halucinant al unui membru PNL

„Când te amenință un liberal că te împușcă în cap...” - Reacția lui Sorin Grindeanu după mesajul halucinant al unui membru PNL

„Când te amenință un liberal că te împușcă în cap...” - Reacția lui Sorin Grindeanu după mesajul halucinant al unui membru PNL

Scris de Madalina Mihai Publicat: 29 iul. 2026, 16:01

Comentariul fusese publicat de un membru PNL din Vâlcea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că partidul său nu va ezita să depună plângeri penale dacă situația o va impune. Reacția vine după ce un membru PNL din Vâlcea a publicat pe Facebook un comentariu în care cerea împușcarea liderului social-democrat.

Grindeanu a precizat că PSD ar putea formula noi plângeri, fără ca acestea să vizeze persoane în funcție de apartenența politică. „Dacă vom ajunge acolo, nu va ezita PSD-ul să facă și aceste plângeri penale”, a spus liderul partidului, adăugând că social-democrații „n-au vorbit de apartenență politică”.

În privința ultimei plângeri penale, președintele PSD a explicat că demersul nu i-a aparținut direct. „Înțeleg că ai mei colegi au făcut acest lucru în numele meu”, a precizat Sorin Grindeanu. Întrebat dacă o amenințare venită din partea unui membru PNL l-ar putea apropia de premierul interimar Ilie Bolojan, Grindeanu a răspuns ironic: „Da, când te amenință un liberal că te împușcă în cap, e o modalitate de a te apropia, nu?”.

Comentariul fusese publicat de un membru PNL din Vâlcea la o intervenție postată de Ilie Bolojan pe Facebook. Mesajul în care era cerută împușcarea lui Sorin Grindeanu nu a fost moderat și nici eliminat de pe pagina șefului Guvernului.

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