Caniculă extremă în Europa de Vest: cel puțin 14.000 de victime în două săptămâni

Bilanț cutremurător după valul de căldură record din Europa de Vest. Canicula extremă din luna trecută a provocat cel puțin 14 mii de victime. Potrivit unei analize, bilanțul se bazează pe date oficiale preliminare și pe estimările cercetătorilor. Între 18 iunie și 1 iulie, mai multe țări au înregistrat recorduri istorice de temperaturi. Cercetătorii spun că un astfel de episod ar fi fost aproape imposibil fără schimbările climatice provocate de poluarea masivă, în special cea de ardere a combustibililor fosili.
Analiza arată că Germania a înregistrat cel mai mare număr de victime, cu aproximativ 6.800 de decese suplimentare. În Franța au fost raportate aproape 2.000 de morți, iar în Belgia 1.740. Olanda a înregistrat încă 480 de victime. În Spania, autoritățile au asociat direct căldurii peste 800 de decese, iar în Marea Britanie aproximativ 2.200 de persoane și-au pierdut viața din aceeași cauză.
Raportul publicat de serviciul european de monitorizare a mortalității arată că cele 27 de țări participante au înregistrat 10.650 de decese suplimentare doar în intervalul 22-28 iunie. Specialiștii avertizează însă că bilanțul este provizoriu și ar putea crește odată cu publicarea noilor date.
Efectele caniculei merg mult dincolo de cazurile de insolație. Căldura extremă agravează bolile cardiovasculare, afecțiunile respiratorii și alte probleme cronice de sănătate. Din acest motiv, multe victime nu sunt înregistrate imediat ca decese provocate de temperaturile ridicate.