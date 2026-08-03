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Caniculă în București. ANM anunță temperaturi de până la 38 de grade în această săptămână
Caniculă în București. ANM anunță temperaturi de până la 38 de grade în această săptămână
Municipiul București se află sub o informare de caniculă și temperaturi extreme
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