Actualitate· 2 min citire

Caniculă în București. ANM anunță temperaturi de până la 38 de grade în această săptămână

Caniculă în București. ANM anunță temperaturi de până la 38 de grade în această săptămână

Caniculă în București. ANM anunță temperaturi de până la 38 de grade în această săptămână

Scris de Madalina Mihai Publicat: 3 aug. 2026, 13:37

Municipiul București se află sub o informare de caniculă și temperaturi extreme

Bucureștiul se află sub un val de căldură persistent, însoțit de disconfort termic deosebit de accentuat pe parcursul acestei săptămâni, potrivit unei prognoze speciale a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), publicată luni.

În intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 9:00, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar minima va fi de 19-20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană, spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Din 4 august, ora 9:00, până pe 5 august, ora 9:00, valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, cu ITU peste pragul critic. Maxima va ajunge la 36-37 de grade, iar minima la 19-20 de grade.

În perioada 5 august, ora 9:00 – 6 august, ora 9:00, canicula va continua, cu maximă în jur de 37 de grade și minimă de 18-21 de grade. Apoi, între 6 august, ora 9:00 și 7 august, ora 10:00, valul de căldură rămâne intens, cu temperaturi maxime de 37-38 de grade și minime de 19-22 de grade, nopțile fiind tropicale.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cubANMcaniculasigur ros

Urmărește știrile Tabu și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe