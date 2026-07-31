Canicula lovește România. Coduri galben și portocaliu de temperaturi extreme

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Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri noi avertizări de caniculă, anunțând că valul de căldură va persista în vestul și sudul țării până la începutul săptămânii viitoare. Temperaturile vor depăși 39 de grade în unele zone, iar disconfortul termic va fi accentuat, cu nopți tropicale în mai multe regiuni.