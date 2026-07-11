Capitala pierde angajați pe bandă rulantă

Bucureștiul rămâne principalul motor economic al țării, însă cele mai recente date arată o scădere a numărului de angajați. La finalul lunii aprilie 2026, în Capitală erau înregistrați 1.104.195 de salariați, potrivit Institutului Național de Statistică.
Față de luna martie, scăderea este mică, de 805 persoane. Diferența devine însă mult mai importantă dacă raportarea se face la aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu aprilie 2025, Bucureștiul a pierdut 15.303 salariați, semn că piața muncii din Capitală trece printr-o perioadă de reașezare.
Salariile au scăzut față de luna martie
Și veniturile au coborât în aprilie, după nivelul mai ridicat înregistrat în luna precedentă. Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 12.737 de lei, în scădere față de 13.441 de lei în martie 2026.
Totuși, suma rămâne mai mare decât cea raportată în aprilie 2025, când câștigul mediu brut era de 12.259 de lei.
În ceea ce privește salariul net, adică banii primiți efectiv de angajați, acesta a fost de 7.631 de lei în aprilie 2026. Valoarea este mai mică decât în martie, când media era de 8.039 de lei, dar peste nivelul din aprilie 2025, când salariul mediu net era de 7.343 de lei.
Șomaj redus, dar mai mulți pensionari
Rata șomajului din București rămâne foarte mică. În aprilie 2026, aceasta era de 0,4%, la același nivel ca în luna precedentă și mai mică față de aprilie 2025. Numărul șomerilor înregistrați era de 5.652.
În paralel, crește numărul pensionarilor. La finalul lunii martie 2026, în București erau 467.044 de pensionari, cu 2.846 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Pensia medie a ajuns la 3.675 de lei, în creștere față de martie 2025, când era de 3.538 de lei.
Datele arată o situație cu mai multe contraste: Bucureștiul are în continuare salarii ridicate și șomaj redus, dar pierde angajați, în timp ce numărul pensionarilor crește.