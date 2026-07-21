Caravana România Suverană descinde în Piața Victoriei, MÂINE, la ora 09:00. Realitatea PLUS dă voce poporului român

Scris de Madalina Mihai Publicat: 21 iul. 2026, 15:43

Realitatea PLUS rămâne televiziunea poporului și dă voce românilor oră de oră. Mâine, Caravana România Suverană își începe misiunea de la ora 09:00.

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