Carburanții, mai scumpi în România decât în statele vecine. Unde se găsesc cele mai mici prețuri din UE
România se află în partea de mijloc a clasamentului european în ceea ce privește prețurile la carburanți, însă, raportat la statele din jur, șoferii români achită cel mai ridicat preț pentru motorină. În același timp, Senatul a adoptat un proiect de lege care, dacă va intra în vigoare, ar putea reduce costul la pompă cu până la 84 de bani pentru fiecare litru de carburant.
Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană, valabile pentru 23 iulie, cele mai mari prețuri la benzină din Uniunea Europeană sunt înregistrate în Țările de Jos, unde litrul se apropie de 2,34 euro. În top urmează Danemarca, Germania și Finlanda, toate cu valori de peste 2 euro pe litru.
La polul opus se află Malta, unde benzina costă aproximativ 1,34 euro pe litru. Printre țările cu cele mai reduse prețuri se mai numără Suedia, Bulgaria și Cipru, toate având tarife considerabil mai mici decât media europeană.
În cazul motorinei, Țările de Jos ocupă, de asemenea, primul loc în clasamentul celor mai mari prețuri, cu aproximativ 2,31 euro pe litru. Urmează Finlanda, Danemarca și Germania. Cele mai mici tarife sunt practicate în Malta, Bulgaria, Croația și Spania.
În România, prețul mediu este de aproximativ 1,72 euro pe litru pentru benzină și 1,89 euro pe litru pentru motorină. Aceste valori plasează țara sub nivelul unor state vest-europene precum Germania, Franța, Belgia, Danemarca sau Țările de Jos, însă peste mai multe țări din Europa Centrală și de Est.
Comparativ cu vecinii, România are cea mai scumpă motorină. În Bulgaria, un litru de motorină costă în jur de 1,58 euro, iar în Ungaria aproximativ 1,69 euro. Și benzina este mai ieftină în aceste state, cu prețuri de circa 1,48 euro pe litru în Bulgaria și 1,64 euro pe litru în Ungaria.
În paralel, proiectul de lege adoptat de Senat ar putea aduce o reducere semnificativă a prețurilor la pompă, estimările indicând o posibilă ieftinire de până la 84 de bani pe litru, dacă actul normativ va parcurge toate etapele legislative și va intra în vigoare.