Carburanții s-au scumpit din nou, motorina este la un pas de 11 lei/litru

Experții atrag atenția că primele lipsuri nu ar apărea simultan în toate benzinăriile, ci punctual
Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta și suntem aproape de noi recorduri! Motorina este tot mai aproape de 11 lei pe litru, iar cea premium e la un pas de a ajunge la 12 lei. Între timp, experții avertizează că penuria în benzinării ar putea apărea mai repede de cât ne așteptăm. România are oficial stocuri petroliere pentru aproximativ 90 de zile, însă această cifră, repetată fără explicaţii, poate crea o falsă senzaţie de securitate.
Duminică, benzina standard costă 9,47 lei/l, cea premium 10,04 lei/l, iar motorina standard 10,63 lei/l, în timp ce cea premium se apropie de pragul de 12,40 lei/l, potrivit Realitatea Plus.
România dispune de rezerve strategice de petrol și carburanți, însă acestea nu ar putea acoperi pe termen lung necesarul de consum.
În scenariul analizat, stocurile comerciale de motorină s-ar epuiza după aproximativ 40 de zile, iar autoritățile ar fi nevoite să apeleze la rezervele de stat. Chiar și în aceste condiții, distribuția carburanților ar fi făcută cu prioritate către infrastructura critică, serviciile de urgență și marile centre urbane.
Experții atrag atenția că primele lipsuri nu ar apărea simultan în toate benzinăriile, ci punctual, în funcție de regiune și de capacitatea de aprovizionare.
Cele mai expuse ar fi județele din nord-estul, vestul și nord-vestul României. De altfel, unele stații din județele Galați–Brăila au rămas deja fără motorină după oprirea alimentării cu petrol din Kazahstan. Pe de altă parte, ce Bucureștiul ar avea prioritate la alimentare.
În acest context, oamenii se tem că foarte curând ar putea vedea la pompă chiar și pragul de 14 lei la motorină. Odată cu această scumpire, vor urma și creșteri de prețuri în magazine.