Care este secretul din spatele brățărilor purtate de Mihaela Rădulescu: „Le port zilnic, ca să le aduc în deplină armonie”

Mihaela Rădulescu nu se desparte niciodată de brățările sale. Vedeta are o poveste de viață interesantă, cu momente frumoase și mai puțin frumoase, iar fiecare bijuterie pe care o poartă la încheietură ascunde o amintire dragă.
Mihaela Rădulescu, care a împlinit 57 de ani pe 3 august 2026, are o pasiune pentru brățările pe care le poartă de mai bine de două decenii în urmă. Din 2003, la încheieturile vedetei și-au făcut loc, rând pe rând, zeci de bijuterii.
Pasiunea a pornit dintr-o zonă artistică surprinzătoare. Totul a început cu mulți ani în urmă, când vedeta a descoperit un tablou de Henri Matisse ce înfățișa o femeie visătoare, cu capul sprijinit pe mâna încărcată de bijuterii.
Imaginea a impresionat-o pe vedetă și inspirat-o să își creeze propriul stil.
„Îmi sunt extrem de dragi şi sunt singurele bijuterii pe care le port, în ultima vreme. Acum vreo 10 ani am descoperit tabloul lui Matisse, cu această doamnă visătoare, ce-şi sprijină capul pe mâna plină de brăţări, destul de nefireşti pentru epoca în care suspină dânsa. De acolo a început pasiunea mea.
Doar că am decis să nu le pun la întâmplare, ci să le creez o poveste. Sau să-mi spună o poveste. Fiecare brăţară de pe mâna stânga are legătură cu oameni dragi, cu evenimente importante pentru mine, cu zile speciale sau locuri speciale pentru sufletul meu. Le mai schimb, le mai pierd, le mai dăruiesc, dar nu mă despart de povestea lor”, declara Mihaela Rădulescu în urmă cu mai mulți ani.
Vedeta povestea în trecut că cele mai apropiate sufletului său sunt brățările pe care le poartă pe mâna stângă, care au legătură directă cu cei dragi ei, zile speciale, călătorii și evenimente importante.
„Le port zilnic, ca să le aduc în deplină armonie. Orice asemănare cu viața mea e pur…conștientă. Le mai schimb, le mai pierd, le mai dăruiesc, dar nu mă despart de povestea lor”, mărturisea Mihaela Rădulescu.
Sursa:
Tabu.RO