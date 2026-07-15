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Carmen Brumă a bifat o nouă experiență profesională și este foarte mândră de reușita ei

Carmen Brumă a bifat o nouă experiență profesională și este foarte mândră de reușita ei

Carmen Brumă a bifat o nouă experiență profesională și este foarte mândră de reușita ei

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 iul. 2026, 14:23

Vedeta a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare.

Carmen Brumă are toate motivele să fie mândră de cea mai nouă realizare din viața sa. La 49 de ani, vedeta a anunțat că a absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București.

Vedeta a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, în care se declară fericită pentru rezultat și pentru realizarea ei.

„La 49 de ani, după 2 ani de școală, 26 de examene și bursă de merit, am absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Am câștigat o diplomă, dar mai ales structură, înțelegerea fundamentelor și încrederea că acesta este drumul meu”.

Carmen Brumă a mărturisit că vede educația ca pe cea mai sigură investiție pe care o poate face o persoană și i-a încurajat pe cei care o urmăresc să nu renunțe la dorința de a învăța.

„Cred cu tărie că investiția cea mai sigură e în tine. În mintea ta, în competențele tale, în curajul de a crește. Iar ceea ce devii prin învățare nu îți poate lua nimeni! Nicio inteligență artificială nu poate înlocui experiența, discernământul și felul tău unic de a transforma cunoașterea în valoare. Nu e prea târziu. E exact momentul potrivit!”, este mesajul transmis de Carmen Brumă pe conturile de socializare.

Sursa:

Tabu.RO

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