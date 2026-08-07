Carmen Șerban a intrat cu mașina într-un crater apărut pe Bd. Eroilor din București: „Nu mă întrebați cum am ieșit!”

Cântăreața Carmen Șerban a trecut prin momente de panică după ce a ajuns cu mașina în craterul format joi pe Bulevardul Eroilor din București.
Artista a povestit pe rețelele de socializare că a scăpat nevătămată, însă autoturismul a fost avariat și va avea nevoie de reparații.
Incidentul s-a produs după ce o porțiune din carosabil s-a surpat brusc, formând o groapă de mari dimensiuni pe una dintre cele mai circulate artere din Capitală.
„Am căzut în groapa asta … nu mă întrebați cum am ieșit că nu știu. M-am întors pe sens invers pentru ca să filmez groapa… după ce am trecut prin ea. Am trecut cu ambele roți de pe partea stângă prin ea și am crezut că mi s-a zdrobit mașina. Am călcat cu roțile din stânga mașinii… a căzut mașina și am ieșit într-o secundă… trage stânga rău, acum.
Trebuie s-o duc în service. Din fericire eu sunt bine și o să merg în seara asta la un mecanic să verific mașina pe dedesubt. M-am speriat foarte tare dar îi mulțumesc Lui Dumnezeu că e doar atât”, a scris artista într-o postare publicată pe Facebook.
Surparea carosabilului s-a produs joi după-amiază, pe Bulevardul Eroilor din București, unde asfaltul s-a prăbușit brusc, lăsând în urmă un crater adânc.
La fața locului au intervenit autoritățile, care au solicitat verificări din partea companiei Apa Nova pentru a stabili cauza surpării. Circulația în zonă a fost restricționată pentru desfășurarea lucrărilor.
Primăria Capitalei a anunțat că intervențiile pentru remedierea situației urmau să fie finalizate până în dimineața zilei următoare.
Din fericire, în cazul artistei nu au existat victime, însă autoturismul a suferit defecțiuni, iar aceasta a anunțat că îl va duce în service pentru verificări.
Sursa: Tabu.RO