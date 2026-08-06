Cât plătește Mihai Trăistariu la curent pentru cele șase garsoniere de la mare

Mihai Trăistariu consideră că economiile ar trebui să înceapă chiar de la instituțiile statului în contextul crizei energetice. Artistul susține că există numeroase situații în care apa și energia sunt folosite inutil și că populația nu ar trebui să fie prima căreia i se solicită restrângerea consumului.
„Eu înțeleg perfect îndemnul Guvernului de a face economie, dacă e un lucru real. Nu vrea nimeni să se întoarcă la comunism, la marile lipsuri, să stăm iar pe întuneric. Trecând însă cu mașina prin orașele țării, văd lucruri care se risipesc. De pildă, multe fântâni arteziene! Orice primărie poate face economie la apă și la curent. Sunt și multe instituții iluminate aiurea, fără sens. Hai să facem economie unde nu afectează poporul! Iar dacă chiar nu se poate, rugăm și populația să mai economisească pe ici, pe colo. Dar nu putem spune că, dacă stăm cu un bec aprins pe la TV și la un duș, am făcut noi brusc gaură la curent. Tot instituțiile statului sunt mari consumatoare de energie și de apă. Să nu sacrificăm, totuși, cetățenii”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.
Cântărețul deține șase garsoniere pe care le închiriază turiștilor în Mamaia Nord. În timpul verii, factura la energie electrică ajunge la aproximativ 200 de lei lunar pentru fiecare proprietate, ceea ce înseamnă că artistul achită în total în jur de 1.200 de lei pe lună. Mihai Trăistariu recunoaște că s-a întâmplat să găsească aparatele de aer condiționat pornite în camere, deși turiștii erau plecați la plajă.
Inițial, acest comportament l-a deranjat, însă valoarea facturilor l-a făcut să privească situația diferit. În opinia sa, aerul condiționat este o necesitate în zilele caniculare, iar fiecare persoană ar trebui să-l poată utiliza atât cât are nevoie.
„Cunosc oameni care fac economie drastică, mai ales bătrânii. Închid becurile la ora 20.00, se culcă la ora la care se culcă și găinile și se spală rar, numai ca să facă economie la apă și la curent. De ce acum ni se cere să facem tot noi, cetățenii, economie? Oricum, nimeni nu mai face risipă, ca să plătească mult. În plus, cum să le cer eu turiștilor, la garsonierele mele, să facă economie? Mai intram în camere, ca să le duc facturile, și găseam aerul condiționat pornit, deși nu era nimeni acolo, erau la plajă. Eram revoltat, l-am închis! Dar când am văzut că îmi vine factura la curent 200 de lei pe lună pentru fiecare garsonieră, mi-am dat seama că nu e foarte mult. La urma-urmei, și eu, când merg la un hotel, îmi deschid aerul condiționat o oră sau două, ca să pot respira pe caniculă. De fapt, de aceea e și pus acolo, fiecare să consume cât are nevoie”, a adăugat Mihai Trăistariu.
Sursa:
Tabu.RO