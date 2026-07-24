Câți bani a cheltuit Adda pe analize medicale înainte să afle că suferă de boala Lyme

Adda a trecut printr-o perioadă dificilă, în care starea sa de sănătate s-a deteriorat fără ca medicii să poată identifica și cauza. După aproape doi ani de investigații și aproximativ 15.000 de euro cheltuite doar pe analize de sânge, artista a aflat că suferă de boala Lyme.
Artista a trecut pe la numeroși medici, a repetat zeci de analize și investigații, însă răspunsul pe care îl căuta a venit abia după aproape doi ani.
În tot acest timp, cântăreața și-a continuat activitatea profesională, urcând pe scenă și participând la emisiuni TV, în timp ce încerca să afle cauza problemelor de sănătate. Alături de ea a fost soțul său, Cătălin Rizea, care a vorbit recent despre perioada dificilă prin care au trecut.
Invitat în podcastul „Vreau să știu”, Cătălin Rizea a dezvăluit că familia a investit aproximativ 15.000 de euro doar în analize de sânge, fără ca rezultatele să ofere un diagnostic clar.
„Noi am avut un an și ceva-doi, în care am cheltuit, doar pe analize de sânge, cred că vreo 15.000 de euro. Când mergeam să își facă iar analizele de sânge, doamnele de acolo spuneau: «Mamă, iar dați o grămadă de bani pe analize». Lor le era milă de banii pe care îi dădeam pe analize. Nu era problema asta, că i-am fi dat, dar nu găseam ce are.
Mergeam din boală în boală. Te gândeai și la cele mai nasoale, la un moment dat, dar nu erau. La un moment dat, a dat de un doctor mai inspirat, iar ea tot simțea că e ceva și că o să găsească și a ales să facă niște analize pe care nu le făcuse. Am aflat că ea avea boala Lyme, care este cauzată de insectele care se hrănesc cu sânge”, a declarat Cătălin Rizea.
Până să afle cauza problemelor de sănătate, Adda și soțul ei au trecut prin numeroase momente de incertitudine. Simptomele persistau, iar fiecare nou set de investigații excludea alte afecțiuni. La un moment dat, cei doi au luat în calcul inclusiv cele mai grave diagnostice, însă niciunul nu se confirma.
Sursa:
Tabu.RO