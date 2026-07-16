Cauza morții actorului Sam Neill a fost făcută publică. Familia a decis să clarifice informațiile apărute
Cauza decesului actorului Sam Neill a fost dezvăluită oficial de familie, după apariția mai multor informații eronate în spațiul public. Starul în vârstă de 78 de ani a murit din cauza unei pneumonii, au transmis apropiații săi.
Moartea actorului a fost anunțată luni, la doar trei luni după ce acesta dezvăluise că reușise să învingă cancerul. Sam Neill fusese diagnosticat în 2022 cu limfom angioimunoblastic cu celule T, o formă rară de cancer al sângelui aflată în stadiul al treilea.
După mai mulți ani de tratament, actorul participase cu succes la un studiu clinic bazat pe terapia CAR-T, o formă de imunoterapie utilizată în tratarea unor tipuri de cancere hematologice, iar boala intrase în remisie.
Reprezentantul actorului, Philip Grenz, a explicat că familia a decis să facă publică adevărata cauză a decesului pentru a combate informațiile false apărute în presă.
„Sam a murit din cauza unei pneumonii. Înainte de a se îmbolnăvi, Sam luptase cu mult curaj și învinsese limfomul datorită noului tratament CAR-T. În ultimul an, pe lângă activitatea de la crama sa, Two Paddocks, a filmat patru proiecte care urmează să fie lansate în perioada următoare”, a transmis Grenz.
Acesta l-a descris pe Sam Neill drept „un om extrem de discret, care detesta agitația”, motiv pentru care familia a decis ca funeraliile să se desfășoare în cadru privat, la ferma actorului din Noua Zeelandă.
„Le mulțumim tuturor celor care i-au respectat intimitatea și au oferit familiei liniștea de care are nevoie într-un moment atât de greu”, a mai transmis reprezentantul actorului.