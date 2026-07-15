CCR dezbate conflictul Guvern - ÎCCJ privind 4,8 miliarde lei

CCR discută joi sesizarea Guvernului privind conflictul cu ÎCCJ, într-un litigiu despre restanțe salariale de 4,8 miliarde de lei pentru magistrați.
Curtea Constituțională va dezbate joi sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Este vorba de 4,8 miliarde de lei.
Instanța Supremă a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță pentru neplata acestor restanțe salariale apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.
Pe 5 mai Curtea de Apel București a stabilit că guvernul și Ministerul de Finanţe trebuie să pună în executare decizia în termen de zece zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, dar și o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere.
Ilie Bolojan susține că instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului.
Şi Ministerul de Finanţe consideră că o astfel de decizie ar aduce atingere separației și echilibrului puterilor în stat și ar crea grave prejudicii asupra bugetului de stat.