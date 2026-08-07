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CCR discută pe 12 august sesizarea privind legea integrității adoptată de Parlament

CCR discută pe 12 august sesizarea privind legea integrității adoptată de Parlament

CCR discută pe 12 august sesizarea privind legea integrității adoptată de Parlament

Scris de Madalina Mihai Publicat: 7 aug. 2026, 08:31

Prevederi privind incompatibilitățile și conflictele de interese

Curtea Constituțională a României va analiza pe 12 august sesizarea depusă împotriva legii privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, au declarat joi pentru Agerpres oficiali ai instituției.

Legea a fost adoptată de Senat

Actul normativ a fost adoptat miercuri de Senat, în calitate de for decizional, cu 105 voturi pentru, opt împotrivă și șapte abțineri. Proiectul a trecut cu amendamente susținute de PSD și AUR, contestate de USR.

Prevederi privind incompatibilitățile și conflictele de interese

Textul adoptat stabilește că persoanele pentru care a fost constatată definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese și care se află încă în perioada de interdicție de trei ani își vor pierde funcția, demnitatea publică sau mandatul în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Obligații noi privind declarațiile de avere

Proiectul introduce și obligația depunerii declarațiilor de avere și interese pentru persoanele care au „relații asemănătoare acelora dintre soți”.

De asemenea, legea prevede că 47 de categorii de demnitari trebuie să depună declarații de avere și interese, iar Agenția Națională de Integritate va publica declarațiile de interese financiare pe site-ul instituției în termen de 60 de zile.

Decizia Curții Constituționale va stabili dacă legea poate fi promulgată în forma adoptată de Parlament.

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