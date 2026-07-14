Ce lecție a primit Vlad Gherman după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Vlad Gherman a vorbit despre schimbările prin care a trecut după încheierea relației cu Cristina Ciobănașu.
Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. S-au cunoscut pe platourile de filmare pe când erau doar doi adolescenți și au trăit o poveste de dragoste care a durat timp de 10 ani. La un moment dat, cei doi s-au logodit, însă în 2021 au decis să meargă pe drumuri separate.
Între timp, ambii și-au refăcut viața. Cristina Ciobănașu trăiește trăiește o poveste de iubire alături de Alexandru Mureșanu, iar Vlad Gherman s-a căsătorit, în primăvara lui 2024, cu actrița Oana Moșneagu.
Recent, actorul a vorbit despre lecțiile pe care le-a învățat după relația cu Cristina Ciobănașu și despre felul în care această experiență l-a schimbat. Acesta spune că încearcă să nu mai considere iubirea un lucru de la sine înțeles și își dorește să investească permanent.
Actorul a vorbit și despre procesul de autocunoaștere prin care a trecut în ultimii ani. Deși, la momentul despărțirii, avea impresia că nu greșise cu nimic în relația care s-a încheiat, timpul l-a făcut să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită.
„Atunci când s-a terminat relația cu Cris, am simțit nevoia să fiu eu copil, să trăiesc ce nu am trăit poate, într-un mod extrem de jovil și de onest și de pur. Oana era într-o altă etapă, avea nevoie de un bărbat. Datorită ei am ajuns într-un punct în care ne doream”, a spus actorul.
Vlad Gherman a recunoscut că procesul de autocunoaștere este departe de a se fi încheiat și că încă încearcă să înțeleagă mai bine propriile trăiri.
„Poate am îndoieli despre cine sunt și cum sunt”, a mai mărturisit actorul.
Întrebat ce își dorește pentru viitor, Vlad Gherman a dat un răspuns surprinzător, mărturisind că visul său cel mai mare nu este să fie un actor de succes.
„Cred că ce-mi doresc cu adevărat e să fiu tată. Cumva, pentru mine cel mai frumos lucru r fi să devin tată. Nu neapărat să am un copil, ci să devin tată, pentru că asta cred că va scoate din mine lucrurile pe care poate cum le închid și le ascund și sunt absolut convins că o să fac tot ce pot mai bine pentru copilul meu, pentru copiii mei și cred că cel mai important rol, pe care mi-l doresc cu ardoare, e ăsta. Nu-mi doresc Oscaruri, nu-mi doresc roluri importante în seriale, îmi doresc să trăiesc cât mai mult lângă copiii pe care sunt convins că o să îi am”, a mai spus Vlad Gherman.
Sursa:
Tabu.RO