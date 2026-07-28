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Ce sumă cere Universitatea Craiova pentru transferul lui Ștefan Baiaram

Ce sumă cere Universitatea Craiova pentru transferul lui Ștefan Baiaram

Ce sumă cere Universitatea Craiova pentru transferul lui Ștefan Baiaram

Scris de Madalina Mihai Publicat: 28 iul. 2026, 11:58

Atacantul oltenilor e dorit de Anderlecht

Universitatea Craiova a stabilit ce sumă cere pentru transferul lui Ștefan Baiaram. 

Atacantul oltenilor e dorit de Anderlecht. Belgienii au înaintat deja o ofertă de 4.25 de milioane pentru extrema lui Coelho. Negocierile au intrat în impas după ce Rotaru a evaluat propunerea din Belgia. Conform iamsport.ro, finanţatorul Universităţii cere 7 milioane de euro pentru a-l lăsa pe internaţionalul român să plece.

Discuţiile decisive au fost amânate până după returul cu Levski, de miercuri. A fost 1-0 pentru bulgari la Sofia, iar Craiova fierbe în aşteptarea returului. O calificare în turul 3 preliminar din Champions League i-ar asigura prezenţa Universităţii cel puţin în grupa principală din Conference League.

Anul trecut, în toamnă, Universitatea Craiova a refuzat o ofertă de 5 milioane de euro de la Istanbul Başakşehir, formaţie pe care o eliminase în play-off-ul de calificare în faza principală din Conference League.

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