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CFR Cluj a fost umilită acasă, 0-5, de Tromso, în turul 3 preliminar al Conference League

CFR Cluj a fost umilită acasă, 0-5, de Tromso, în turul 3 preliminar al Conference League

CFR Cluj a fost umilită acasă, 0-5, de Tromso, în turul 3 preliminar al Conference League

Scris de Madalina Mihai Publicat: 7 aug. 2026, 08:33

Manșa secundă se va juca pe 13 august, la Tromso

CFR Cluj a fost umilită de echipa norvegiană Tromso IL cu scorul de 5-0 (3-0), joi seara, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în prima manșă din turul a treilea preliminar al Conference League la fotbal.

Manșa secundă se va juca pe 13 august, la Tromso, anunță Realitatea Sportivă.

CFR a suferit cel mai drastic eșec european din istoria sa pe teren propriu, golurile fiind marcate de Heine Asen Larsen (5, 20) și Isak Dahlqvist (27, 61, 74).

Echipa din Gruia nu a contat în atac timp de mai bine de o oră, iar în apărare clujenii au fost umiliți de scandinavi.

Tromso IL a deschis scorul rapid, prin Heine Larsen (5), care a reluat din 6 metri, la centrarea lui Lars Larsen, profitând de pasivitatea defensive ardelene. Heine Larsen (7) a șutat peste poartă la următorul atac al oaspeților.

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