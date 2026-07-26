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Cinci polițiști, răniți după ce s-au ciocnit cu barca de un cap de pod

Cinci polițiști, răniți după ce s-au ciocnit cu barca de un cap de pod

Cinci polițiști, răniți după ce s-au ciocnit cu barca de un cap de pod

Scris de Madalina Mihai Publicat: 26 iul. 2026, 12:28

O barcă de poliție a fost grav avariată după ce s-a izbit într-un cap de pod. Incidentul a avut loc în Anglia, pe râul Tamisa.

O barcă de poliție a fost grav avariată după ce s-a izbit într-un cap de pod. Incidentul a avut loc în Anglia, pe râul Tamisa.

Barcă de poliție, avariată în Anglia

Cinci ofițeri care se aflau la bordul navei au fost răniți în urma impactului, însă toți se află acum în afara oricărui pericol.

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