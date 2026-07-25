CIO refuză să-l ancheteze pe Gianni Infantino, după acuzațiile privind intervenția lui Donald Trump la Cupa Mondială

CIO nu va investiga rolul lui Gianni Infantino în anularea suspendării lui Folarin Balogun, după intervenția lui Donald Trump, relatează Associated Press.
CIO nu va investiga rolul lui Gianni Infantino în anularea suspendării lui Folarin Balogun, după intervenția lui Donald Trump, relatează Associated Press.
Comitetul Olimpic Internațional a transmis vineri că nu are competența de a analiza plângerea depusă împotriva președintelui FIFA, care este și membru CIO din 2020. Sesizarea a fost înaintată la începutul acestei luni de organizația londoneză pentru drepturi FairSquare.
Infantino nu va fi cercetat după controversele de la Mondial
ONG-ul a invocat, între altele, presupusa lipsă de neutralitate politică a lui Infantino, după ce atacantul american Folarin Balogun nu a mai primit suspendarea obligatorie de un meci, deși fusese eliminat în partida precedentă. Potrivit plângerii, decizia ar fi venit în contextul implicării președintelui SUA, Donald Trump.
Carta Olimpică include neutralitatea politică printre principiile fundamentale ale olimpismului, aplicabile organizațiilor sportive precum FIFA și membrilor CIO. Totuși, forul olimpic a stabilit că speța reclamată nu vizează activitatea lui Infantino în raport cu CIO.
„Plângerea se referă exclusiv la deciziile FIFA privind guvernanța și conducerea sa, inclusiv relațiile cu autoritățile guvernamentale, precum și la punerea în aplicare de către FIFA a regulilor sportului pe care îl reprezintă”, a precizat CIO într-un comunicat.
„În consecință, plângerea nu intră în competența Comisiei de etică a CIO”, a adăugat instituția.
Comisia de etică a CIO nu are puterea de a deschide independent anchete sau de a sancționa oficiali, însă poate transmite recomandări Comitetului Executiv, condus de președinta Kirsty Coventry. Aceasta a asistat duminica trecută la finala Cupei Mondiale, disputată la East Rutherford, în New Jersey.
În ultimii opt ani, CIO a luat măsuri disciplinare împotriva unui singur membru pentru comportament neetic: șeicul Ahmad al-Fahad al-Sabah, fost influent lider sportiv și politic kuweitian.
Sursa:
Realitatea Sportiva