Ciprian Ciucu, la Poliție pentru controlul judiciar: Sunt nevinovat, n-am luat șpagă!

Ciprian Ciucu s-a prezentat, miercuri dimineață, la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar după ce s-a întors din vacanța exotică din Portugalia. Edilul a pus activitatea de la Primărie pe pauză după ce a primit derogare de la instanță.
Principalele declarații:
Așa cum am spus, tot ce ține de acest dosar voi spune atunci când voi fi chemat, dacă voi fi trimis în judecată. În acest moment, procurorul își face treaba și trebuie să dovedească dacă sunt vinovat. Dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar.
ÎNTREBARE: Ați spus că s-a folosit cineva de ștampilă, de semnătură. Pe cine bănuiți?”
Nu am spus așa ceva. Ceea ce am spus este că nu am luat șpagă și nu am luat mită. Asta am spus.(...) Sunt inculpat, da, dar sunt nevinovat. Am prezumția de nevinovăție. Nu am luat mită și nu am luat șpagă.
În acest moment am vorbit cu avocații și nu pot da detalii despre dosar. Pot să vă spun doar că nu am luat niciun fel de șpagă și niciun fel de mită.”
Nu am apărut pe nicio interceptare, ca să fie foarte clar. Vorbim despre un dosar din 2025, dacă nu mă înșel. Au fost interceptări pentru alții, care vorbeau despre acest subiect.”
În paralel, se stâng în continuare informații și date în dosarul în care este cercetat pentru deturnare de fonduri în campania electorală pentru Primăria Capitalei, potrivit Realitatea Plus.