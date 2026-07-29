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Ciprian Ciucu: Regret că am candidat la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu: Regret că am candidat la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu: Regret că am candidat la Primăria Capitalei

Scris de Madalina Mihai Publicat: 29 iul. 2026, 08:36

Acesta a spus că probabil nu ar s-ar mai fi ales cu atâtea dosare penale

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, regretă faptul că a ales să candideze. Acesta a spus că probabil nu ar s-ar mai fi ales cu atâtea dosare penale.

Ciprian Ciucu: Am venit la o masă pusă. M-a pus dracu’, scuzați-mă, să candidez pe acești doi ani. Am găsit orașul cum l-am găsit, în timp ce trebuia să-i pun și osătura la punct.

Jurnalistă: Regretați acum că ați candidat?

Ciprian Cicu La nivel personal, da. La nivel public, nu. Pentru că... asta este, mi-am asumat această misiune. Adică, pentru mine era mult mai simplu să fiu primar de sector pentru că nu aveam nici dosare penale.

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