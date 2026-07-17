Circuit de facturare fictivă, descoperit în domeniul construcţiilor

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au identificat un circuit de facturare fictivă folosit de operatori economici cu activităţi în domeniul construcţiilor de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale.
Prejudiciu depășește 4,5 milioane de lei, iar ANAF a sesizat autorităţile de urmărire penală specializate.
Potrivit inspectorilor antifraudă, cel care coordona circuitul evazionist promova în mediul online „un stil de viaţă extravagant”, afişând pe platformele de socializare „bunuri şi accesorii de lux, proprietăţi exclusiviste, vacanţe în destinaţii exotice şi sume importante de bani în numerar”.
Potrivit unui comunicat de presă al ANAF, investigaţiile au evidenţiat că persoana identificată de inspectorii ANAF Antifraudă ca având un rol de coordonare în circuitul evazionist „îşi promova în mediul online un stil de viaţă extravagant, afişând pe platformele de socializare bunuri şi accesorii de lux, proprietăţi exclusiviste, vacanţe în destinaţii exotice şi sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat”.
„Verificările au relevat existenţa unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăţi comerciale interpuse, fără capacitate operaţională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat. Aceste entităţi au emis, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operaţiuni economice reale”, precizează comunicatul Fiscului.
Documentele astfel întocmite au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a unor cheltuieli fictive şi pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În cadrul acţiunilor de control, o parte dintre reprezentanţii legali ai societăţilor implicate s-au sustras verificărilor, neprezentând documentele şi informaţiile solicitate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării situaţiei fiscale.