CM 2026: Franța – Spania și Anglia – Argentina, semifinalele de gală ale turneului

Cupa Mondială de fotbal a ajuns în faza semifinalelor, iar tabloul competiției propune două dueluri de mare intensitate: Franța – Spania și Anglia – Argentina.
Patru echipe cu tradiție, loturi puternice și ambiții uriașe au rămas în cursa pentru trofeul mondial.
Franța și-a confirmat statutul de favorită printr-un parcurs solid în fazele eliminatorii. După victoria conta Marocului, scor 2-0, trupa lui Kylian Mbappé continuă lupta pentru o nouă finală mondială. Francezii au experiența marilor meciuri, o defensivă bine organizată și un atac capabil să decidă rapid orice partidă.
Adversara Franței va fi Spania, una dintre cele mai constante echipe ale turneului. Ibericii au ajuns în semifinale după un parcurs în care au eliminat Portugalia și Belgia, confirmând forța unei generații care îmbină posesia, mobilitatea și eficiența în fața porții. Duelul se anunță o confruntare între pragmatismul francez și jocul elaborat al spaniolilor.
Cealaltă semifinală aduce față în față Anglia și Argentina. Englezii s-au calificat după o victorie dramatică împotriva norvegienilor, scor 2-1 după prelungiri, într-un meci decis de Jude Bellingham. Anglia a revenit de la 0-1 și a demonstrat că poate câștiga inclusiv atunci când jocul nu este la cel mai bun nivel.
Argentina, campioana mondială en titre, rămâne în cursa pentru apărarea trofeului. Sud-americanii au trecut de elvețieni și continuă un parcurs în care experiența, calitatea individuală și forța mentală au cântărit decisiv. Duelul cu Anglia are și o încărcătură istorică aparte, fiind una dintre rivalitățile clasice ale Cupei Mondiale.
Franța caută continuitatea la cel mai înalt nivel, Spania vrea să revină în finala mondială, Anglia visează la primul titlu după 1966, iar Argentina speră să își apere coroana.
După o ediție spectaculoasă, CM 2026 intră în faza decisivă, cu un careu de ași pe măsura istoriei competiției.