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CM 2026: Violenţe în 183 de oraşe franceze după eliminarea de la Cupa Mondială

CM 2026: Violenţe în 183 de oraşe franceze după eliminarea de la Cupa Mondială

CM 2026: Violenţe în 183 de oraşe franceze după eliminarea de la Cupa Mondială

Scris de Madalina Mihai Publicat: 16 iul. 2026, 13:08

Capitala Paris şi oraşul Lyon au fost deosebit de afectate

Acte de violență au izbucnit în 183 de orașe franceze după ce Franța a fost învinsă de Spania în semifinala Cupei Mondiale 2026, ministrul francez de externe declarând că niciunul dintre incidente nu a fost grav.

Capitala Paris şi oraşul Lyon au fost deosebit de afectate.

Au existat confruntări cu poliţia în toată ţara şi 342 de persoane au fost arestate, 250 fiind reţinute, a anunţat ministerul într-un comunicat difuzat de miercuri.

În 688 de cazuri, serviciile de urgenţă au fost atacate cu artificii şi 1.128 de petarde au fost confiscate.

La Grenoble, un bărbat în vârstă de 49 de ani care urmărea semifinala de pe terasa unui bar a fost urmărit de atacatori şi împuşcat mortal pe o stradă laterală, a relatat ziarul Le Parisien, citând poliţia. Se suspectează un război între bande ca motiv.

Semifinala Franţa - Spania a avut loc pe 14 iulie, de Ziua Bastiliei, sărbătoarea naţională a Franţei, o dată marcată în mod tradiţional de revolte, vandalism şi incendieri.

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