CNAIR: Accidentele rutiere provoacă mai multe decese în rândul tinerilor decât tuberculoza și drogurile

Numărul tinerilor care mor în accidente rutiere a depășit numărul deceselor provocate de tuberculoză și consumul de droguri, susține purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu. Acesta avertizează că accidentele reprezintă un risc major pentru întreaga societate. Tinerii sunt printre categoriile cele mai expuse. Declarațiile au fost făcute la prima conferință organizată în cadrul unei campanii naționale pentru siguranță rutieră.
Educația rutieră trebuie să înceapă în școală
Alin Șerbănescu spune că educația rutieră era predată în școli înainte de Revoluție. În ultimii 35 de ani, acest domeniu ar fi fost neglijat din cauza altor probleme ale societății. Reprezentantul CNAIR consideră că lipsa educației a contribuit la creșterea riscurilor din trafic. Noua campanie urmărește să readucă siguranța rutieră în atenția elevilor și a adulților.
Scopul proiectului este formarea unor obiceiuri care să fie respectate automat. „Educația înseamnă crearea unor reflexe pe termen lung”, a explicat Șerbănescu. Tinerii trebuie să învețe că nu au voie să conducă după ce au consumat alcool sau droguri. Folosirea telefonului la volan și lipsa atenției la traversare sunt alte comportamente vizate de campanie.
Copiii îi pot determina și pe adulți să respecte regulile
Campania se adresează în special elevilor și tinerilor. Organizatorii vor să îi obișnuiască să respecte legislația rutieră și regulile de conduită preventivă. În același timp, copiii îi pot determina și pe adulți să își amintească obligațiile din trafic. Reprezentantul CNAIR consideră că educația începută de la vârste mici poate reduce nevoia aplicării sancțiunilor.
Proiect-pilot în județele traversate de DN1 și DN2
CNAIR a organizat joi prima conferință din cadrul proiectului-pilot pentru creșterea siguranței rutiere. Programul urmărește informarea și educarea elevilor. Acțiunile vor avea loc în județele traversate de DN1 și DN2, pe sectoarele administrate de compania de drumuri. Proiectul pune accent pe prevenirea accidentelor prin educație și formarea unor comportamente sigure.