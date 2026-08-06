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CNAIR avertizează asupra unui portal neautorizat din Ungaria care scumpește rovinieta
CNAIR avertizează asupra unui portal neautorizat din Ungaria care scumpește rovinieta
Utilizatorii care cumpără rovinieta de pe acest site plătesc sume suplimentare semnificative
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