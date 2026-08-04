CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale

Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește o reformă majoră: eliminarea plafoanelor lunare pentru analizele medicale decontate. Măsura ar urma să permită pacienților acces la analize pe tot parcursul lunii, nu doar în primele zile, când fondurile se epuizau rapid.
Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat că actualul sistem blochează accesul pacienților, deși la finalul fiecărei luni rămân bani necheltuiți:
„Avem bani astăzi, în sensul în care ne rămân bani la sfârșit de lună. În fiecare lună ne rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Pentru că există acel plafon, trebuie să facem reechilibrări bugetare luna următoare, iar pacientul e la mijloc, pierdut pe traseu, fără analize medicale, a declarat Moldovan la un post TV.
În urma acestor modificări, dacă un laborator își epuizează bugetul, va primi fonduri suplimentare din redistribuirea sumelor neutilizate de alte unități. Pe de altă parte, CNAS va impune reguli mai stricte de prescriere pentru aproximativ 100 de analize din pachetul de bază, astfel încât anumite investigații să fie recomandate doar când sunt necesare medical.
Horațiu Moldovan subliniază că măsura este menită să corecteze una dintre cele mai absurde disfuncții ale sistemului:
Accesul la analize medicale decontate ar putea intra, în sfârșit, într-o zonă de normalitate. În acest an vor fi eliminate plafoanele de la laboratoarele de analize medicale, a precizat Moldovan