Cod galben de inundații în România. Zeci de râuri din peste 20 de județe, sub avertizare până sâmbătă

Hidrologii au emis vineri o atenționare de tip Cod galben de inundații, valabilă de la ora 12:00 și până sâmbătă, la ora 12:00. În intervalul menționat, specialiștii avertizează că ploile pot provoca viituri rapide, creșteri ale debitelor și depășirea cotelor de atenție pe râuri din peste 20 de județe.
Potrivit INHGA, în intervalul 7 august, ora 12:00 – 8 august, ora 12:00, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe mai multe cursuri de apă din țară.
Specialiștii avertizează că există riscul unor creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor râurilor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție, în special în zonele unde vor cădea cantități importante de precipitații într-un timp scurt.
Județele vizate de avertizare
Codul galben vizează râuri din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Covasna, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani și Iași.
Printre bazinele hidrografice afectate se numără Vișeu, Iza, Lăpuș, Someș, Crișurile, Mureș, Târnavele, Bega, Timiș, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Gilort, Motru, Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, Siret și Jijia.
Risc ridicat pe râurile mici din mai multe județe
Hidrologii atrag atenția că cele mai importante efecte se pot produce pe râurile mici și pe torenți, unde viiturile se formează rapid.
Potrivit INHGA, există un risc crescut de scurgeri importante și viituri pe cursurile mici de apă din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Alba, Suceava și Neamț.
Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească avertizările oficiale și să evite traversarea cursurilor de apă sau deplasările în zonele cu risc de inundații în perioadele cu ploi torențiale.